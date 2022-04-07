Цены на импортные и отечественные лекарства выросли в ХМАО, сообщили в Росздравнадзоре

В ХМАО подорожали импортные и отечественные лекарства, сообщила руководитель управления Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Левкина. По ее словам, стоимость лекарств из списка жизненно необходимых выросла в среднем на 1%, по остальным – на 2-3%.

«Ежемесячный мониторинг цен на препараты показал, что рост есть. Но мы также зафиксировали в последнее время и снижение темпов прироста цен», – сообщила Елена Левкина во время трансляции в группе «Послушайте, доктор. ХМАО» (цитата по Ugra-news).

Она добавила, что ассортимент лекарств в Югре сохраняется. Проблемы с конкретными препаратами в российских аптеках, которые наблюдались в последний месяц, были связаны с ажиотажным спросом на них. «Население, особенно пожилого возраста, решило закупиться лекарствами и некоторые «вымыло» из аптек. Сейчас ситуация меняется», – уточнила Левкина.