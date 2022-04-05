Сбивший на «зебре» женщину чиновник покинул администрацию Ханты-Мансийска

Начальник контрольно-ревизионного управления департамента финансов администрации Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов уволился после скандального ДТП. Об этом региональным журналистам сообщили в мэрии города.

«С Кузнецовым прекращены трудовые отношения по инициативе работника», — сказала пресс-секретарь администрации Ханты-Мансийска Виктория Белозерова изданию NEFT.

Fвария случилось в центре Ханты-Мансийска днем 29 марта. 54-летний чиновник на внедорожнике сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.