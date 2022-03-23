В столице Югры двух молодых людей осудят по четырем уголовным статьям

В Ханты-Мансийске 16-летний подросток и его 19-летний товарищ попали под внимание следователей. Дело в том, что молодые люди 17 января 2022 года проникли в гардероб медицинского учреждения и украли из одежды одной из пациенток 8000 рублей. Деньги они потратили на алкоголь и сигареты.

Также парни 22 числа того же месяца требовали у горожанина больше 11 000 рублей под угрозой расправы за оскорбление своей знакомой. В тот же день, в подтверждение своих намерений о требовании денег, отобрали у потерпевшего мобильный телефон.

Позже, 23 января, 16-летний обвиняемый похитил с банковской карты матери 50 000 рублей. А его друг 26 числа взломал дверь квартиры своей подруги и устроил дебош из-за ссоры.

«Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Ханты-Мансийска и его 19-летнего знакомого, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 ст. 158, ч.2 ст. 161, ч.2 ст. 163 и ч.1 ст. 139 УК РФ (кража, грабеж, вымогательство, незаконное проникновение в жилище). По ходатайству следователя обвиняемые заключены под стражу. Следователями собраны достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – прокомментировали в СУ СКР Югры.