Югорчанина, вытолкнувшего полицейского из авто, поймали спустя пять лет

Житель Ханты-Мансийска нанес травмы полицейскому и сбежал. По версии следствия, инцидент произошел в мае 2017 года – мужчина, надеясь избежать штрафа за пьяную езду, попытался скрыться. Силовик попытался не допустить побег, поэтому встал на подножку водительской двери, а обвиняемый начал наращивать скорость и во время движения на значительной скорости столкнул сотрудника полиции на проезжую часть, причинив тем самым представителю власти телесные повреждения различной степени тяжести.

После произошедшего злоумышленник покинул город и объявлен в розыск.

«В сентябре 2021 года он задержан сотрудниками правоохранительных органов в Ставропольском крае, после чего доставлен к месту проведения предварительного следствия. Обвиняемый вину признал частично, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СУ СКР по Югре.