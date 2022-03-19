16+
Логотип Сиапресс
USD  103,9524   EUR  114,3996  

Новости

Больше новостей
В России запустят аналог Instagram - Россграм. Зарегистрируетесь?
Комментировать
0
Вы пользуетесь Instagram?
Комментировать
0
Больше опросов

Пьяный хантымансиец вытолкнул полицейского из машины на полном ходу

Югорчанина, вытолкнувшего полицейского из авто, поймали спустя пять лет

Пьяный хантымансиец вытолкнул полицейского из машины на полном ходу
Фото: Shutterstock

Житель Ханты-Мансийска нанес травмы полицейскому и сбежал. По версии следствия, инцидент произошел в мае 2017 года – мужчина, надеясь избежать штрафа за пьяную езду, попытался скрыться. Силовик попытался не допустить побег, поэтому встал на подножку водительской двери, а обвиняемый начал наращивать скорость и во время движения на значительной скорости столкнул сотрудника полиции на проезжую часть, причинив тем самым представителю власти телесные повреждения различной степени тяжести.

После произошедшего злоумышленник покинул город и объявлен в розыск.

«В сентябре 2021 года он задержан сотрудниками правоохранительных органов в Ставропольском крае, после чего доставлен к месту проведения предварительного следствия. Обвиняемый вину признал частично, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СУ СКР по Югре.


нравится (0) не нравится (0)
19 марта в 11:05, просмотров: 1474, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Валентина Матвиенко посетила Югру — впечатлилась состоянием региона 1369
  2. ​Мусор — во вторсырье: сургутянам доступна переработка 1183
  3. ​«А мы будем». Более 30 миллионов россиян продолжают сидеть в инстаграме 1139
  4. ​Жириновский в шоке? Лидер ЛДПР снова в больнице 1124
  5. ​Продолжаем снимать корону: все меньше югорчан подхватывают ковид 1099
  6. ​За дискредитацию — штраф: двух жителей Нижневартовска накажут за неуважение к Вооруженным силам 1094
  7. ​В России разработали новую вакцину против нового омикрона 971
  8. ​Россия впереди. Подведены итоги игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске 802
  9. ​В Советском районе легковушка столкнулась с лесовозом – погиб человек 282
  10. «Ведомости»: за месяц автомобили в России подорожали на 30–60% 215
  1. ​Здравствуй, здравый смысл? 3112
  2. Что сейчас делать с недвижимостью? Собрали самые популярные вопросы и дали на них ответ 2392
  3. Четыре югорчанина с лабораторно подтвержденным ковидом скончались накануне 2259
  4. Современное искусство и с чем его едят // ONLINE 2220
  5. В Югре ожидают Валентину Матвиенко 1951
  6. В нынешних условиях преимуществом UnionPay для держателей карт является выход на более широкий международный рынок 1937
  7. ​19 марта в Сургуте пройдет встреча с застройщиками Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1860
  8. В Сургуте расселят 11 домов из аварийного жилфонда в марте 1695
  9. В Нижневартовске возбудили уголовное дело после нападения собак на мужчину 1653
  10. Пьяный югорчанин заколол жену вилкой 1618
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 17300
  2. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 7555
  3. ​Не так уж и единогласно получилось 6944
  4. В Нижневартовске осудят экс-начальника управления Пенсионного фонда за коррупцию 6806
  5. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 6530
  6. В 2022 году в Нижневартовске отремонтируют шесть дорожных участков 6241
  7. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 5935
  8. В школе Нижневартовска появится мастерская по переработке пластика 5721
  9. ​Под Нижневартовском водитель Mazda насмерть сбил пожилую женщину 5720
  10. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 5614

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика