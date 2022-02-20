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Югорчане смогут получать высшее музыкальное образование в столице региона

Глава Югры заявила об открытии филиала Центральной музыкальной школы

Югорчане смогут получать высшее музыкальное образование в столице региона
Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске могут открыть филиал учреждения, где югорчане смогут получать высшее музыкальное образование. Об этом в ходе прямого эфира, посвященного Году культурного наследия народов России, заявила губернатор округа Наталья Комарова.

«В настоящее время учреждение получает лицензию на ведение образовательной деятельности высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства. Первый филиал высшего профессионального образования планируем открыть в Ханты-Мансийске в сентябре 2023 года. Специальности подготовки – «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты» и «Духовые и ударные инструменты», – добавил директор Центральной музыкальной школы Валерий Пясецкий.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 296, комментариев: 3
Комментарии:
Iriska
Сегодня в 15:02
«Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского» имеется в виду?
Там же только:
Дошкольное, начальное и среднее профессиональное образование

а Ханты-Мансийске будет высшее профессиональное этой же школы? Как это?

У них есть филиалы в Кемерово, Калининграде и Владивостоке. Там везде интернаты при этой школе. В ХМАО тоже такое будет?

В окружной столице уже есть Центр для одарённых детей севера. Почему филиал Центральной музыкальной школы тоже в Ханты-Мансийске? А не в Нижневартовске, например?


Alkonowa1ow
Сегодня в 15:12
Интересно, чем власти города и округа отметят Год культурного наследия народов РФ в Сургуте.
Указ Президента РФ всё-таки. С чего начнут?
Неужели со сноса единственного сохранившегося знакового памятника культурного наследия Сургута -кинотеатра «Авроры»?
Или начнут с с памятником культурного наследия архитектуры советского постмодернизма - железнодорожного вокзала станции СУРГУТ.
А может под Указ Президента РФ власти округа выделят средства на ремонт и реставрацию памятника культурного наследия Сургута - Дома Пионеров и поставят галочку в отчёт.

Александр Наумов
Сегодня в 15:57
В ХМАО и ЮГРЕ никогда не было никакой культуры.дом где проживали декабристы снесли, кладбища старые хуже помоек.аврора так пустяки.улицы все переименовала. какая в ХМАО культура. Тут все приезжие и временщеки. болото и 90% приезжих. ПРОСНИТЕСЬ,за молодеж не надо гутарить, все кто могут делают отсюда ноги из молодых.
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