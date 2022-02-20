Глава Югры заявила об открытии филиала Центральной музыкальной школы

В Ханты-Мансийске могут открыть филиал учреждения, где югорчане смогут получать высшее музыкальное образование. Об этом в ходе прямого эфира, посвященного Году культурного наследия народов России, заявила губернатор округа Наталья Комарова.
«В настоящее время учреждение получает лицензию на ведение образовательной деятельности высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства. Первый филиал высшего профессионального образования планируем открыть в Ханты-Мансийске в сентябре 2023 года. Специальности подготовки – «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты» и «Духовые и ударные инструменты», – добавил директор Центральной музыкальной школы Валерий Пясецкий.
Там же только:
Дошкольное, начальное и среднее профессиональное образование
а Ханты-Мансийске будет высшее профессиональное этой же школы? Как это?
У них есть филиалы в Кемерово, Калининграде и Владивостоке. Там везде интернаты при этой школе. В ХМАО тоже такое будет?
В окружной столице уже есть Центр для одарённых детей севера. Почему филиал Центральной музыкальной школы тоже в Ханты-Мансийске? А не в Нижневартовске, например?