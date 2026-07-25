Ребята из «Ребячьей республики» и белорусского «Зубренка» пообщались онлайн и договорились о переписке

В Тюменской области состоялась онлайн-встреча «Мост дружбы: Россия – Беларусь». Участниками стали ребята из филиалов АНО ОДООЦ «Ребячья республика» – «Олимпийская Ребячка» и «Ребячья республика» – а также воспитанники Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» из Республики Беларусь.

Генеральный директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика» Лариса Шилова, обращаясь к участникам, пожелала им мирного неба, яркого лета и новых друзей. Она подчеркнула, что такие встречи помогают сохранять и укреплять дружбу между народами, развивают детскую дипломатию, учат уважать традиции друг друга и открывают возможности для новых совместных инициатив.

Во время встречи ребята познакомились с традициями и особенностями летних смен в своих лагерях, рассказали о любимых занятиях и самых ярких событиях. Несмотря на расстояние, дети быстро нашли общие интересы, отметили в департаменте социального развития Тюменской области.

Одним из главных итогов встречи стало приглашение к участию в международном проекте «Друг по переписке». Совсем скоро ребята смогут продолжить общение, обмениваться письмами, рассказывать друг другу о своих городах, семьях, увлечениях и лагерной жизни.

Завершилась встреча обменом традиционными лагерными ритуалами и добрыми пожеланиями. Такие инициативы становятся важной частью развития международного сотрудничества между детскими центрами и еще раз доказывают: искреннее общение, уважение и дружба не знают границ.