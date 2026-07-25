На полях XXII Форума межрегионального сотрудничества обсудили совместные проекты России и Казахстана

В Омске 24-25 июля проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В расширенном заседании Российско-Казахстанского делового совета приняли участие более 400 представителей бизнеса и экспертного сообщества двух стран. В составе делегаций – вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы российских регионов и областей Казахстана.

Тюменскую область на форуме представляет президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев. По его словам, мероприятие стало ключевой площадкой для диалога между органами власти, бизнесом и общественными кругами двух стран.

«Обсуждаем формирование глобальной логистической экосистемы и новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества. Уже сегодня товарооборот между Россией и Казахстаном демонстрирует уверенный рост, а его структура становится всё более диверсифицированной», – прокомментировал Есенгалий Ибраев.

Он подчеркнул, что важнейшая задача – вывести сотрудничество между приграничными регионами двух стран на системный уровень. Именно субъекты должны стать драйверами новых экономических инициатив и практических проектов.

Тема форума этого года – «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». В центре внимания – вопросы развития транспортных коридоров, экологического партнерства в бассейне Иртыша и промышленной кооперации.

В программе форума – молодежный саммит, биржа деловых контактов, расширенное заседание делового совета и панельные сессии. Кульминацией станет пленарное заседание с участием президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, запланированное на 25 июля.

Межрегиональные форумы двух стран проводятся с 2003 года. Омск принимает мероприятие в третий раз – ранее город уже был площадкой для форумов в 2003 и 2019 годах.