Смертность в ДТП в Тюменской области сократилась на 17,5% за полгода

В Тюменской области за первое полугодие 2026 года сократилось количество дорожно-транспортных происшествий. Число погибших в авариях снизилось на 17,5%. Об этом сообщил губернатор Александр Моор по итогам рабочей встречи с начальником регионального управления Госавтоинспекции Андреем Миллером.

По данным главы региона, за шесть месяцев на дорогах области произошло 1 165 ДТП. Основной причиной аварий остается несоблюдение правил дорожного движения. Для повышения безопасности на региональных и федеральных трассах продолжается установка новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений.

Еще одним инструментом стала цифровизация государственных услуг. Жители региона активно пользуются чат-ботом «АвтоПомощник72» в мессенджере МАКС, который позволяет дистанционно записаться на разбор ДТП без пострадавших и перейти к оформлению европротокола через портал «Госуслуги». С момента запуска сервиса в конце мая им воспользовались 746 раз.

Особое внимание в регионе уделяют профилактике аварий с участием детей. По словам губернатора, сотрудники Госавтоинспекции продолжают выявлять случаи нарушения правил перевозки несовершеннолетних. Власти намерены не только расширять технические возможности контроля за дорожным движением, но и усиливать профилактическую работу с водителями.