Близкие родственники пациентов смогут получать за них медицинские справки с 1 сентября

Близкие родственники пациентов с 1 сентября 2026 года смогут получать за них медицинские справки и заключения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на депутата Госдумы от ЛДПР Каплана Панеша. Речь идет об обновленном порядке выдачи медицинских справок и заключений, который утвердил Минздрав. По словам депутата, новые правила упростят жизнь пациентам и их близким.

Каплан Панеш сообщил: «С 1 сентября 2026 г. вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений, утвержденный Минздравом. Новые правила упрощают жизнь и пациентам, и их близким. Во-первых, право на получение медицинских документов получают не только сами пациенты, но и их близкие родственники».

Оформлять документы можно будет в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия. Также с сентября перестанет действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи.

Новый порядок касается организаций, которые оказывают психиатрическую, наркологическую помощь и помощь ВИЧ-инфицированным гражданам. При этом справки и заключения можно будет получить только в том случае, если такая информация уже есть в медицинской документации пациента.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков говорил, что сервис онлайн-заказа медицинских документов и справок планируют распространить на все регионы России в 2026 году. Сейчас систему тестируют в Чувашии и Тюменской области.

В перечень документов, доступных для онлайн-оформления, должны войти сертификаты о прививках, справки о временной нетрудоспособности, документы об отсутствии контактов с инфекционными больными и заключения для допуска несовершеннолетних к занятиям физкультурой.