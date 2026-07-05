Росстат назвал средние сроки поиска работы в стране

Женщины в России ищут работу в среднем 5,8 месяца, а мужчины — 5 месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По информации статистического ведомства, в мае 2026 года 23,1% безработных обращались в службу занятости. Еще 64,8% искали работу через друзей, родственников и знакомых.

Ранее руководитель подбора персонала Битрикс24 Элеонора Золошкова сообщила «Газете.Ru», что к концу 2026 года срок поиска работы в России может вырасти на два месяца, а в 2027 году — увеличиться еще сильнее. По ее словам, свободных мест становится меньше, но кандидаты не торопятся занимать вакансии.

В Роскачестве также отмечали, что безработные россияне стали чаще искать работу через личные связи и рекомендации. Работодатели, в свою очередь, стремятся снизить риски при найме и уменьшить текучесть на испытательном сроке, поэтому охотнее рассматривают кандидатов, которые приходят по рекомендации.