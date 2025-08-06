Новый механизм поддержки отечественных лекарств может снизить их доступность

Разрабатываемый Минпромторгом и Минздравом протекционный механизм для российских лекарств вызвал обеспокоенность у представителей пациентского сообщества. Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил обращение в правительство, в котором выразил опасения по поводу последствий предложенных изменений, сообщает «Известия» со ссылкой на копию письма.

В документе речь идет о корректировке перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) и введении дополнительных преференций при госзакупках для препаратов, произведенных в России. По мнению ВСП, эта инициатива приведет к искусственной монополизации рынка, что в конечном итоге может обернуться ростом цен и снижением доступности жизненно необходимых препаратов.

Сопредседатель союза Ян Власов отметил, что реализация новых правил закупок может вызвать перебои с поставками и сократить ассортимент доступных лекарств. Это, по его словам, особенно опасно для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые нуждаются в стабильной терапии.

Особое беспокойство вызвало так называемое правило «второй лишний», которое вступает в силу с сентября 2025 года. Согласно этому механизму, если в закупке участвует хотя бы один препарат, полностью произведенный в России, заявки на препараты иностранного производства будут отклоняться автоматически. Это правило распространяется на 215 наименований из перечня СЗЛС, включая препараты крови, наркотические и психотропные вещества.