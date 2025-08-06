​В Тюменской области социальные объекты начнут достраивать за счет бюджета

Власти Тюменской области предлагают частично освободить девелоперов от обязательств по строительству социальных объектов. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале органов государственной власти региона и в настоящее время проходит согласование, пишет РБК-Тюмень.

Согласно документу, застройщики будут обязаны доводить строительство социальных объектов — школ и детских садов — до стадии 30% готовности. В этот объем войдут проектирование, получение положительной экспертизы, устройство фундамента, возведение стен и перекрытий, а также регистрация объекта как незавершенного строительства. После этого недостроенные здания безвозмездно передаются в государственную собственность, а дальнейшее завершение строительства и оснащение объектов будет производиться за счёт областного бюджета.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в Тюменской области остро стоит проблема отставания социальной инфраструктуры от темпов жилищного строительства. Ранее застройщики брали на себя полные обязательства по строительству встроенных школ и детсадов, однако такая модель оказалась недостаточно эффективной.

«Застройщик: разрабатывает проектную документацию; получает положительное заключение государственной экспертизы; заключает договор на оказание услуг по исполнению функций строительного контроля; осуществляет строительство социального объекта; доводит его готовность до 30 процентов; регистрирует объект незавершенного строительства и безвозмездно передает его в государственную собственность Тюменской области. Достраивается социальный объект за счет средств областного бюджета», — говорится в проекте постановления.

Отмечается, что в ряде муниципалитетов подобная практика уже применяется. В частности, компания «ИнвестСтройГрупп» реализует проект строительства школы на 1201 место на улице Закалужской в Тюмени. Девелопер возведет коробку здания, после чего достройкой займется регион.