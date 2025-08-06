Ставки по ипотеке в России хотят привязать к зарплатам в регионах

В России могут ввести дифференцированные ставки по ипотеке в зависимости от средней зарплаты в регионе. О возможности такого решения сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, соответствующая инициатива уже находится на рассмотрении правительства, а идею поддержал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба депутата ГД РФ Антона Немкина.

«Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает. Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке», ‒ написал Володин в своем телеграм-канале.

Предполагается, что новые правила позволят снизить финансовую нагрузку на жителей регионов с низкими доходами. Как отметил депутат Госдумы Антон Немкин, сейчас ипотека не привязана к уровню заработной платы, и это создает социальную несправедливость.

«Привязка ставок к среднему доходу в субъекте могла бы сделать ипотеку более доступной для жителей регионов России, стимулируя тем самым внутреннюю миграцию и развитие этих районов», – заявил Немкин.

В пример он привел уже действующую «дальневосточную ипотеку» со ставкой до 2%, которая помогает привлечь людей в этот округ.

Однако парламентарий предостерег от возможных перекосов. По его мнению, в регионах с пониженными ставками может резко вырасти спрос на жилье, что приведет к росту цен. А в экономически развитых субъектах, наоборот, может снизиться активность на ипотечном рынке.

«Важно предусмотреть дополнительные меры поддержки и контроля: от регулирования цен застройщиками до недопущения злоупотреблений со стороны банков», – резюмировал Антон Немкин.