​Россияне потратили на антидепрессанты и транквилизаторы 4,6 млрд рублей за полгода

В первой половине 2025 года продажи антидепрессантов и транквилизаторов в России значительно выросли. По данным аналитической компании RNC Pharma, в денежном выражении объём рынка этих препаратов достиг 4,6 млрд рублей, что на 16,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Количество проданных упаковок увеличилось на 9,8%.

Больше всего средств на покупку таких лекарств потратили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края — на эти четыре региона приходится 32,8% от общероссийского объёма продаж. Наименьший спрос зафиксирован в Ненецком автономном округе, Республике Тыва и Чукотском автономном округе, где в совокупности было реализовано всего 5900 упаковок.

Только в девяти регионах страны отмечено снижение объема продаж по числу упаковок, наибольшее — в Кировской области, где показатель упал на 9%. Среди самых популярных препаратов оказались «Афобазол», «Грандаксин», «Адаптол», «Атаракс» и другие.

Рост спроса может быть связан как с общим повышением уровня тревожности и стрессов в обществе, так и с усилением внимания к вопросам ментального здоровья.