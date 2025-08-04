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Новости

  • Югорчанин выиграл Чемпионат России по конкуру

    Югорчанин выиграл Чемпионат России по конкуру

    Сегодня в 18:40
    222 0
  • Вологодский губернатор предложил владельцам помещений, где раньше были алкомаркеты, открывать общепит

    Вологодский губернатор предложил владельцам помещений, где раньше были алкомаркеты, открывать общепит

    Сегодня в 18:08
    290 0
  • ​В Сургуте готовится к открытию новое молодежное пространство на Комсомольском проспекте

    ​В Сургуте готовится к открытию новое молодежное пространство на Комсомольском проспекте

    Сегодня в 17:51
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Вологодский губернатор предложил владельцам помещений, где раньше были алкомаркеты, открывать общепит

Губернатор Вологодской области предложил открыть кафе вместо алкомаркетов

Вологодский губернатор предложил владельцам помещений, где раньше были алкомаркеты, открывать общепит
Фото freepik.com

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал предпринимателей, владеющих помещениями, в которых ранее размещались магазины сети «Красное & Белое», перепрофилировать их в объекты общественного питания. Такое заявление он сделал, комментируя ситуацию с закрытием алкомаркетов на фоне ужесточения регионального законодательства о продаже алкоголя.

Для поддержки малого бизнеса, решившего открыть кафе, пекарни или рестораны на месте закрытых алкомаркетов, в регионе действует программа «5:3:3». По ней предприниматели могут получить льготный займ до 5 млн рублей на три года под 3% годовых на покупку оборудования и обустройство заведения.

Филимонов также заверил, что региональные власти окажут помощь жителям, потерявшим работу из-за закрытия магазинов. «Правительство области готово сопровождать каждого работника компании и подобрать вакансии исходя из личных предпочтений», — отметил он.

Ранее стало известно, что ООО «Альфа-М», управляющее сетью «Красное & Белое», подало заявление о досрочном прекращении лицензий на продажу алкоголя в регионе. Однако основатель сети Сергей Студенников заявил, что магазины не прекращают работу в Вологодской области, несмотря на ограничение.

С 1 марта 2025 года в регионе вступили в силу жесткие ограничения на розничную продажу алкоголя — его разрешено покупать только с 12:00 до 14:00 по будням. После введения этих мер в области закрылись 346 алкомаркетов.


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Сегодня в 18:08, просмотров: 291, комментариев: 0
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