Губернатор Вологодской области предложил открыть кафе вместо алкомаркетов

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал предпринимателей, владеющих помещениями, в которых ранее размещались магазины сети «Красное & Белое», перепрофилировать их в объекты общественного питания. Такое заявление он сделал, комментируя ситуацию с закрытием алкомаркетов на фоне ужесточения регионального законодательства о продаже алкоголя.

Для поддержки малого бизнеса, решившего открыть кафе, пекарни или рестораны на месте закрытых алкомаркетов, в регионе действует программа «5:3:3». По ней предприниматели могут получить льготный займ до 5 млн рублей на три года под 3% годовых на покупку оборудования и обустройство заведения.

Филимонов также заверил, что региональные власти окажут помощь жителям, потерявшим работу из-за закрытия магазинов. «Правительство области готово сопровождать каждого работника компании и подобрать вакансии исходя из личных предпочтений», — отметил он.

Ранее стало известно, что ООО «Альфа-М», управляющее сетью «Красное & Белое», подало заявление о досрочном прекращении лицензий на продажу алкоголя в регионе. Однако основатель сети Сергей Студенников заявил, что магазины не прекращают работу в Вологодской области, несмотря на ограничение.

С 1 марта 2025 года в регионе вступили в силу жесткие ограничения на розничную продажу алкоголя — его разрешено покупать только с 12:00 до 14:00 по будням. После введения этих мер в области закрылись 346 алкомаркетов.