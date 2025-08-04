​В России готовятся к применению первой персонализированной вакцины от рака

В ближайшие месяцы в России начнётся экспериментальное применение первой отечественной персонализированной вакцины против рака, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Препарат будет использоваться для лечения пациентов с онкологической меланомой. Его клиническое применение стартует на базе двух крупнейших медицинских учреждений страны — Института имени Герцена и Центра онкологии имени Блохина. За производство вакцины отвечает НИЦЭМ им. Гамалеи.

Особенность препарата — в его персонализированности. Вакцина создаётся на основе индивидуальных генетических данных конкретного пациента, используя неоантигены — уникальные для каждого человека молекулы, появляющиеся в результате мутаций в опухолевых клетках.

Из-за инновационного характера подхода, к препарату применяется специальный порядок допуска, утверждённый постановлением правительства в начале 2025 года. Регулирование персонализированных онковакцин отличается от стандартных процедур, однако, как отметил Гинцбург, научному сообществу удалось выстроить продуктивный диалог с Минздравом, что позволяет начать практическое внедрение.

Интерес к разработке уже проявили зарубежные исследователи и медики: по словам главы Центра им. Гамалеи, он получил около десяти запросов от иностранных коллег, заинтересованных в сотрудничестве и обмене опытом.