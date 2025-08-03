В России предложили перераспределить праздничные дни

В Госдуме предложили сократить зимние каникулы ради майских выходных. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, передают РИА Новости.

«Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти три-четыре рабочих дня, которые «разбивают» праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул», – сказал он.

Кроме того, Миронов напомнил о предложении сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников. По его мнению, это позволило бы семьям спокойно провести День знаний вместе. Сейчас некоторые работодатели идут навстречу и дают сотрудникам отгулы, но, считает депутат, это право должно быть закреплено законодательно.

«Мы предлагаем закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в Трудовом кодексе. Такой законопроект вносили в прошлом году, думское большинство его отклонило. Будем настаивать и вносить инициативу вновь», – заявил он.