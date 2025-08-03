Сергей Миронов предложил создать госбанк с займами под 2-3% годовых

В Госдуме руководитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов обвинил Центральный банк РФ в создании условий для роста теневого рынка потребительского кредитования. По его словам, нынешняя политика регулятора загоняет миллионы россиян в долговой тупик, говорится на официальном сайте партии.

По данным ВЦИОМ, до 15% граждан готовы обратиться за займами к нелегальным кредиторам, если те предложат ставку всего на семь процентных пунктов ниже, чем легальные МФО или банки. А около 6% готовы рискнуть, даже если выгода составит всего один процентный пункт.

«В этот тупик нас завел Центробанк. Создав рынок микрофинансовых организаций, где получить заем гораздо проще, чем в банке, ЦБ попал под прессинг банкиров, от которых клиенты стали уходить к ростовщикам. Регулятору тогда пришлось ужесточать требования к МФО, в результате чего появилась и стала расти категория клиентов, которым уже не светит ни банковский кредит, ни микрозаем. А сверхвысокая ключевая ставка лишь подстегнула этот процесс», – заявил Миронов.

Он напомнил, что просроченная задолженность россиян по кредитам достигла исторического максимума – 1,5 трлн рублей.

«Сначала миллионы людей посадили на кредитную иглу, теперь их лишили возможности получить новую «дозу», и те готовы идти куда угодно, лишь бы там не задавали лишних вопросов и ставка была пониже», – отметил депутат.

Миронов предложил выход из ситуации: создание специализированного государственного банка, который займется рефинансированием уже накопленных долгов на льготных условиях и выдачей новых займов под 2-3% годовых. По его мнению, «другого выхода нет».