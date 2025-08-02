Моор проинспектировал строительство поликлиники и других важных объектов в Тобольске

Доступ к современной и качественной медицинской помощи расширится для жителей Тобольска благодаря открытию нового филиала поликлиники «Областной больницы № 3». Ход строительства объекта оценил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в город совместно с главой Тобольска Петром Вагиным.

Новая поликлиника, расположенная в подгорной части Тобольска, сможет обслуживать более 20 тысяч человек, включая почти шесть тысяч детей. В здании разместятся шесть педиатрических и семь терапевтических участков, что позволит обеспечить широкий охват населения первичной медицинской помощью.

Поликлиника будет предоставлять все виды первичной медицинской помощи, включая специализированную и стоматологическую. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для маломобильных пациентов.

В рамках рабочей поездки губернатор Александр Моор также осмотрел ход строительства и реконструкции дорог, скверов, объектов ЖКХ, туристических мест и объектов социальной инфраструктуры. Об итогах проверки глава региона пообещал рассказать подробнее в течение дня.

– В целом по области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» проводим капитальный ремонт и оснащаем новым необходимым оборудованием поликлиники в семи муниципальных округах, – отметил губернатор Александр Моор. – Всё для того, чтобы у всех жителей Тюменской области была возможность получать качественную медицинскую помощь.

Открытие нового филиала поликлиники в Тобольске – важный шаг в обеспечении доступности качественной медицинской помощи для всех жителей Тюменской области. Региональные власти активно работают над модернизацией системы здравоохранения и улучшением инфраструктуры, чтобы каждый житель имел возможность получать своевременную и квалифицированную помощь, независимо от места проживания.