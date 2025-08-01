У 40 процентов россиян на сборы детей в школу уходит до половины зарплаты

Сборы детей к новому учебному году становятся все более ощутимыми для семейного бюджета: 36,2% россиян признались, что расходуют на это около 20% месячного дохода, свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса Moneyman, опубликованные «Газетой.Ru».

Почти 40% опрошенных заявили, что школьные расходы съедают от 20 до 50% зарплаты, а еще 15,3% тратят более половины своего ежемесячного дохода. Только 8,9% не смогли оценить точный объем затрат.

Чтобы справиться с нагрузкой, 21,7% родителей планируют брать кредит или заем, в то время как 47,6% намерены обойтись собственными средствами. Остальные респонденты затруднились с ответом.

На вопрос, готовы ли россияне экономить на чем-либо в процессе подготовки к школе, 35,2% заявили, что сокращать траты не собираются. Однако 30,3% рассматривают возможность отказа от подарков и цветов для учителей, 26,6% — от более дорогих рюкзаков, формы и обуви, а 14,4% — от канцелярских принадлежностей. Ответы были множественными, поэтому сумма превышает 100%.

Также выяснилось, что 31,7% респондентов начали покупки заранее, но большинство — 52,4% — традиционно займутся подготовкой в последний месяц перед школой. Еще 15,9% затруднились с ответом.