​В Тюмени для реновации изымут 144 гаража на улице Одесской

В Тюмени в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) будет изъято 144 гаража, расположенных на улице Одесской, 18б, а также земельные участки под ними. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале администрации города, пишет РБК-Тюмень.

Проект реализуется в границах улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская. Договор о проведении реновации заключен в конце 2024 года с компанией-застройщиком «Страна. Одесская». Она получила право на развитие территории в течение десяти лет.

В опубликованном документе указано: «Изъять земельные участки и недвижимые имущества, расположенные на ул. Одесской, 18б, в целях комплексного развития территории нежилой застройки. Компании „Страна. Одесская“ осуществить все необходимые действия, предусмотренные Земельным кодексом РФ».

Среди таких действий — переговоры с собственниками гаражей, подписание соглашений об изъятии, оформление документов и подготовка площадки под застройку.

Согласно условиям договора КРТ, на месте гаражей могут появиться жилые дома до 25 этажей, а также объекты здравоохранения, образования, спорта и делового управления. Проект реновации предполагает создание современной городской среды и развитие инфраструктуры на ранее неэффективно используемой территории.