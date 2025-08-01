В России средняя зарплата составляет почти 100 тысяч рублей

В апреле 2025 года средняя ежемесячная зарплата в России достигла 99 400 рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата. Таким образом, показатель оказался в шаге от психологически важной отметки в 100 тысяч рублей.

Наиболее высокие средние зарплаты зафиксированы в традиционно лидирующих регионах:

Чукотский автономный округ — 193 800 рублей,

Москва — 178 200 рублей,

Магаданская область — 155 100 рублей,

Сахалинская область — 148 500 рублей.

В то же время самые низкие средние доходы остаются в республиках Северного Кавказа:

Дагестан — 45 400 рублей,

Чечня — 43 100 рублей,

Ингушетия — 39 600 рублей.

Как отмечали ранее аналитики «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру», средняя зарплата в России впервые превысила 91 тысячу рублей в мае, что на 15,5% выше уровня прошлого года. Быстрее всего заработки растут у молодых специалистов до 24 лет — их доход увеличился на 16,7% и составил 72 500 рублей. Максимальные средние значения наблюдаются в возрастной группе от 35 до 44 лет — 101 400 рублей в месяц.

Эксперты предполагают, что при сохранении текущих темпов роста средняя зарплата в стране может превысить 100 тысяч рублей уже до конца 2025 года.