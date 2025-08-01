В августе в России подешевеют сезонные овощи

Цены на продукты из так называемого борщевого набора снизятся в августе, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его прогноз приводит издание «АиФ».

По оценке эксперта, сильнее всего подешевеют:

картофель — в полтора-два раза,

лук и морковь — на 35%,

свекла — на 20%.

Также можно будет сэкономить на квашеной капусте и соленых огурцах — примерно на 30% и 15% соответственно.

Хотя цены на подсолнечное масло и консервированный горошек останутся прежними, в торговых сетях ожидаются скидки до 25% в рамках акций. В итоге, по словам экономиста, набор продуктов для винегрета обойдётся дешевле на 30–33%, а борщевой набор — на 14–20% по сравнению с июлем.