Аналитики: снижение ключевой ставки ведет к росту прибыльности банковского сектора

В крупном российском банке сегодня сообщили, что повысили прогноз по чистой прибыли в 2025 г. до 500 млрд с 430 млрд руб., а рентабельность капитала – до 17% с февральской оценки в 15%. Решение связано со смягчением денежно-кредитной политики и снижением процентных ставок.

"Мы укрепили капитальную базу, в результате чего даже после начисления дивидендов достаточность капитала всех уровней будет выше, чем на начало года. Группа ВТБ является основным бенефициаром смягчения денежно-кредитной политики», - сказал топ-менеджер банка Дмитрий Пьянов.

В обновленный план также заложена среднегодовая ставка 19,1% и курс доллара на конец текущего года в диапазоне ₽86-90. По словам Дмитрия Пьянова, выплата дивидендов за 2024 год и работа по улучшению структуры прибыли и капитала свидетельствуют о серьезном намерении сделать выплату дивидендов регулярной. В планы на текущую трехлетку заложили и завершение присоединения банков - РНКБ, Почта банка, БМ Банка.