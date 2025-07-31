Завершен прием заявок на форум «УТРО» в Тюмени

В Тюменской области завершилась регистрация участников на форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО», который проводится по поручению президента России Владимира Путина. Организаторы отмечают рекордный интерес к мероприятию: на участие в форуме подано 5054 заявки, что является самым высоким показателем за всю историю его проведения.

– В этом году к нашему событию хотят присоединиться свыше пяти тысяч человек со всей России. Это рекордный показатель за все время существования форума, конкурс — 10 человек на место, – подчеркнул полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

В настоящее время идет этап отбора участников и формирования делегаций от регионов. С 24 по 29 сентября в Тюмени соберутся 500 самых активных и талантливых молодых людей со всего Уральского федерального округа и других регионов России.

Каждый регион Урала подготовит тематические площадки, где участники смогут погрузиться в изучение IT-инструментов, практик наставничества и управления командами, нейросетей и архитектуры медиасреды. Школьники смогут получить профориентационную поддержку и определиться с будущей профессией. В программе форума запланированы выступления губернаторов регионов, участников спецоперации, а также экспертов в сфере образования, культуры и науки.

Помимо насыщенной образовательной программы и вечернего досуга, участники форума обсудят важные темы федерального значения, в том числе 80-летие Победы и Год защитника Отечества.

Особое внимание будет уделено роли Урала в годы Великой Отечественной войны. В программе форума предусмотрены различные форматы, которые помогут молодежи осознать значимость истории родной страны и региона, а также внести свой вклад в сохранение исторической памяти.