Тюменский невролог рассказал, как умеренное употребление алкоголя влияет на мозг

Врач-невролог поликлиники №5 Улугбек Эргашев предупреждает о серьезном вреде, который алкоголь наносит головному мозгу даже при умеренном употреблении.

– Алкоголь – один из самых распространённых нейротоксинов, разрушающих мозг даже при умеренном употреблении, – цитирует специалиста пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

По словам невролога, употребление алкоголя приводит к следующим негативным последствиям:

Гибель нейронов: Этанол нарушает работу рецепторов, ускоряя процессы окислительного стресса и приводя к массовой гибели нервных клеток.

Нарушение когнитивных функций: Даже небольшие дозы алкоголя ухудшают память, внимание и скорость реакции.

Риск инсульта: Спиртное повышает свёртываемость крови и повреждает сосуды, увеличивая вероятность ишемических и геморрагических инсультов.

Дегенеративные заболевания: Исследования подтверждают связь между регулярным употреблением алкоголя и ранним развитием деменции, включая болезнь Альцгеймера.



Врач подчеркивает, что полный отказ от алкоголя – один из самых эффективных способов сохранить здоровье мозга. Если вы заметили у себя или близких признаки ухудшения памяти, тремор или изменения поведения после употребления спиртного, необходимо обратиться к неврологу. Чем раньше начата коррекция, тем выше шанс избежать необратимых последствий.

Специалисты департамента здравоохранения Тюменской области призывают жителей региона к осознанному отношению к своему здоровью и напоминают о важности профилактики заболеваний, связанных с употреблением алкоголя.