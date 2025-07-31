Как правильно поддержать человека, живущего с ВИЧ: советуют тюменские специалисты

В департаменте здравоохранения Тюменской области напомнили о важности поддержки людей, живущих с ВИЧ, и дали практические советы о том, как правильно это делать.

– Люди, живущие с ВИЧ – это тоже люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию и нуждающиеся не только в медицинской помощи, но и в поддержке своих близких, - подчеркнули в ведомстве.

Медицинский психолог Центра СПИД Любовь Жукова отметила, что если ВИЧ-инфекция коснулась друга или близкого человека, это значит, что эта тема затронула и вас лично.

– Вам придется решать для себя многие вопросы, над которыми вы раньше не задумывались, научиться оказывать реальную помощь близкому человеку в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Не забывайте, что вам тоже нужна помощь и поддержка. Всегда помните: вы не одиноки, есть люди, которые готовы вам помочь, – отметила Любовь Жукова.

В опубликованном образовательном видеоролике психолог рассказывает о простых, но важных правилах, которые помогут поддержать человека с ВИЧ:

Поддерживайте контакты.

Общайтесь и умейте слушать, постарайтесь понять.

Не давайте советов, если их у вас не просят.

Не осуждайте и не ищите виноватых.

Не пытайтесь выяснить, каким образом произошло инфицирование.

Не позволяйте человеку заниматься самообвинениями.

Интересуйтесь, чем могли бы вы помочь, покажите, что вы всегда рядом.

Помните, вы не должны лишать его возможности сделать самому то, что в его силах.

Будьте готовы стать объектом гнева и раздражения со стороны близкого в ответ на ваши усилия.

Не переусердствуйте, поскольку излишняя опека будет вызывать лишь раздражение и отчуждение.



Специалисты напоминают, что ВИЧ – это не приговор, а заболевание, с которым можно жить полноценной жизнью при своевременной диагностике и лечении. Поддержка близких играет огромную роль в улучшении качества жизни людей, живущих с ВИЧ.