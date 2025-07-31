Власти одобрили проект строительства новой ледовой арены в Тюмени

В Тюмени появится новая крытая ледовая арена, проект строительства которой одобрил департамента имущественных отношений Тюменской области. Ведомство предварительно согласовало предоставление в аренду земельного участка площадью 3,5 га на улице Федюнинского, в соответствии с проектом межевания территории.

Инвестиционный проект застройщика «Создание нового бизнеса: строительство крытой ледовой арены» был признан масштабным, что позволило предоставить земельный участок без проведения торгов. Такая практика поддержки крупных инвестпроектов способствует развитию спортивной инфраструктуры и созданию новых возможностей для занятий спортом в регионе.

– Предварительное согласование предоставления земельного участка — это процедура, которая проводится на начальном этапе при оформлении земельного участка, если есть основания для его предоставления без торгов. Если границы земельного участка не установлены, или их необходимо изменить, то перед этим необходимо пройти процедуру предварительного согласования предоставления земельного участка. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для его предоставления, – напомнили в департаменте.

Новая ледовая арена станет важным объектом спортивной инфраструктуры Тюмени и позволит привлечь больше жителей к занятиям хоккеем и фигурным катанием. Ранее в областной столице был открыт футбольный стадион.