В Тюмени запущено производство БАДов из березовой коры

В Тюмени в тестовом режиме запущено производство биологически активных добавок (БАД) на основе березовой коры. Новый завод компании «Бионика» расположен в селе Утешево, на территории улиц Анатолия Замкова и Купцов Кухтериных.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке властей Тюменской области, предоставивших инвестору земельный участок без проведения торгов. Общий объем инвестиций в производство превышает 140 миллионов рублей, финансирование осуществляется за счет собственных средств компании.

В настоящее время завершена первая очередь строительства: возведен производственный цех и готов склад материалов. Запущен технический процесс.

В рамках второй очереди, находящейся в стадии проектирования и строительства, планируется возведение газовой котельной, вспомогательного склада, лаборатории, административно-бытового корпуса, цеха инкапсуляции и склада готовой продукции.

Полноценный запуск производства запланирован на начало 2026 года. Ввод в эксплуатацию второй очереди намечен на 2027 год, сообщили в областном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Этот проект демонстрирует эффективность мер государственной поддержки предпринимательства в регионе и способствует развитию инновационных производств.