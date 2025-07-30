Старт карьеры в Тюменской области: как получить оплачиваемую стажировку

Кадровый центр «Работа России» в Тюменской области предлагает выпускникам вузов и колледжей возможность получить ценный опыт работы и начать карьеру с оплачиваемой стажировки. Программа действует в регионе с 2013 года и ежегодно помогает сотням молодых людей найти свое первое рабочее место.

По данным центра, только в первой половине 2025 года благодаря стажировке уже 42 человека трудоустроились на постоянной основе, сообщили в областном департаменте труда и занятости населения.

Одним из примеров успешного сотрудничества стала компания «ТавдаПродукт» из Нижней Тавды, которая при поддержке государства организовала временное трудоустройство двух студентов-поваров Агротехнологического колледжа — Артёма Лукьянова и Зульфины Хабибуллиной. Молодые специалисты работают на кухне местной школы, получая практические навыки и опыт, необходимый для дальнейшей карьеры.

– Стажировка позволяет молодёжи лучше разобраться в своей будущей профессии, научиться практическим навыкам и подготовиться к взрослой жизни, – подчеркнула директор предприятия Галина Яковлева.

Принять участие в программе могут студенты последних курсов, недавние выпускники вузов и колледжей, а также молодые специалисты, окончившие учебу не позднее трех лет назад. Стажировка длится до трех месяцев, работа засчитывается в трудовой стаж, выплачивается заработная плата и компенсируется отпуск.

Узнать подробнее об условиях участия в программе и подать заявку можно в ближайшем отделении Кадрового центра «Работа России».