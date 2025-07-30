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​В Тюменской области пройдет праздник казачьей культуры

Вагайский район станет центром казачьей культуры: дни памяти Ермака и фестиваль «Благовест»

​В Тюменской области пройдет праздник казачьей культуры
Фото: admtyumen.ru

В начале августа Вагайский район Тюменской области станет центром казачьей культуры и памяти. С 1 по 3 августа здесь пройдут Дни памяти легендарного атамана Ермака Тимофеевича и XXVII областной фестиваль казачьей культуры «Благовест», сообщили в комитете по делам национальностей региона.

На Дни памяти Ермака съедутся делегации Сибирского войскового казачьего общества из различных уголков Сибири и Урала, включая Омск, Томск, Кемерово, Новосибирск, Республику Алтай, ЯНАО, ХМАО и другие регионы. В программе запланированы казачьи вечерки, духовные беседы, а также выставка музея Отдельского казачьего общества Тюменской области.

Кульминацией Дней памяти станет торжественное открытие мероприятия и конкурс казачьих куреней. Зрители смогут увидеть не только традиционное оформление жилищ, но и яркие визитные карточки казачьих обществ. Кроме того, пройдут спортивные состязания, демонстрирующие казачью силу и ловкость: рубка шашкой, фланкировка, метание ножей, русская игра «Кила» и борьба на опоясках.

В этот же день, 2 августа, Вагайский район примет XXVII областной фестиваль казачьей культуры «Благовест». Фестиваль представит во всем блеске традиции и обычаи сибирских казаков. Гостей ждут выступления лучших казачьих коллективов и исполнителей, зажигательные танцы, пляски и мастерство фланкировки. Как отметила помощник атамана Отдельского казачьего общества Тюменской области Людмила Шабанова, на заочный этап фестиваля поступило более 150 заявок, что свидетельствует о его популярности и значимости.

Завершатся торжества 3 августа Крестным ходом на холм Ермака, литургией, литией по Ермаку, казачьей присягой и обрядом освящения оружия. Ожидается, что в мероприятиях примет участие митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.


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30 июля в 22:09, просмотров: 316, комментариев: 0
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