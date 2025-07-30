Количество тюменских участников Премии #МЫВМЕСТЕ выросло на 15%

Завершен прием заявок на участие в пятом сезоне Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, главной национальной площадке для социальных проектов, поддерживаемой Президентом РФ Владимиром Путиным. Тюменская область демонстрирует стабильно высокий интерес к конкурсу: за пять лет участниками премии стали 831 житель региона.

В этом году 203 заявки поступило от тюменцев, что на 15,3% превышает показатель предыдущего года. Жители области проявили активность практически во всех категориях и номинациях премии, среди которых «Волонтер года», «Наставник года», «Герои нашего времени» и другие.

– Команда наших добровольцев мощная и дружная — за пять лет участниками проекта #МыВместе стали более миллиона волонтеров, которые всегда отвечают на вызовы времени. И сегодня они рядом с участниками СВО и их семьями. В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества, объявленного Президентом Владимиром Путиным, количество заявок на номинацию «Герои нашего времени» выросло в два раза по сравнению с прошлым годом, – отметил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Успехи тюменских участников Премии #МЫВМЕСТЕ прошлых лет подтверждают значимость этого конкурса. Так, финалист первого потока Федор Маслов занял второе место во всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия», а призер 2022 года Наталья Выставных возглавляет региональный Клуб Премии #МЫВМЕСТЕ в Тобольске.