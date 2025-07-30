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​В России число сотрудников с зарплатой от 1 миллиона рублей выросло почти вдвое

В России зарплату более миллиона рублей получают 45 тысяч человек

​В России число сотрудников с зарплатой от 1 миллиона рублей выросло почти вдвое
Фото freepik.com

По данным Росстата, в 2025 году в России 45 428 человек официально получают зарплату от 1 миллиона рублей в месяц. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году, когда таких сотрудников насчитывалось 24 400.

Наибольшее количество высокооплачиваемых специалистов занято в сферах:

  • информации и связи — 9,9 тыс. человек,
  • торговли — 6,7 тыс.,
  • обрабатывающей промышленности — 6,3 тыс.,
  • финансовой деятельности — 6,2 тыс.

Для сравнения, два года назад лидерами были торговля, финансы и промышленность.

Среди получателей высоких доходов:

  • 34 399 человек зарабатывают от 1 до 2 млн рублей,
  • 5 728 — от 2 до 3 млн рублей,
  • 5 301 — свыше 3 млн рублей в месяц.

Исследование проводилось в апреле 2025 года и охватывало 95,4 тыс. организаций (без учёта малого бизнеса) и 28,4 млн работников. Согласно этим данным, доля россиян с зарплатой выше 1 млн рублей составляет 0,16%, в то время как два года назад этот показатель был в два раза ниже — 0,08%.

Эксперты отмечают, что рост числа миллионеров может быть связан как с увеличением выплат в отдельных отраслях, так и с повышением спроса на высококвалифицированные кадры в ИТ и промышленности.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 241, комментариев: 0
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