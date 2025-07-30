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​Сургутская ГРЭС-2 готова к отопительному сезону

На Сургутской ГРЭС-2 провели гидроиспытания и заменили трубопроводы

​Сургутская ГРЭС-2 готова к отопительному сезону
Фото: Сургутская ГРЭС-2

Отопительный сезон 2024/2025 гг. в Сургуте был завершен 30 мая в соответствии с постановлением администрации города.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/26 гг. с 14 по 28 июля на Сургутской ГРЭС-2 были выполнены работы по диагностике и ремонту тепловых сетей и оборудования. В том числе произведена локальная замена участков трубопроводов, изоляции теплосети, а также отвода диаметром 800 мм.

По итогам диагностики выполнен локальный ремонт трубопроводов. Для повышения надежности заменена арматура Ду-800, Ду-400, Ду-200.

Кроме того, на станции отремонтирован насосный парк вместе с деаэратором подпитки теплосети, подогревателями и фильтрами на сетевых и повысительных насосах.

В завершении подготовки к осенне-зимнему сезону 2025/2026 гг. в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» проведены заполнение и гидравлические испытания теплосети.

ПАО «Юнипро»

ПАО «Юнипро» (до 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») зарегистрировано 04 марта 2005 года в г. Сургуте. Уставный капитал компании – 25 219 482 458,37 руб., номинал одной акции – 0,4 руб.

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 302 от 25 апреля 2023 года 83,73% акций ПАО «Юнипро», принадлежащих концерну Uniper SE, переданы во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии и мощности. ПАО «Юнипро» также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в Российской Федерации.

В состав ПАО «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 320,243 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5722 МВт), Березовская ГРЭС (2420 МВт), Шатурская ГРЭС (1500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1048 МВт).

Производство электроэнергии в 2024 году – 56,7 млрд кВт.ч, теплоэнергии – 1982 тыс. Гкал.


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