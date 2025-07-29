Власти Санкт-Петербурга ужесточили правила найма в такси до конца 2025 года

В Санкт-Петербурге запретили работодателям привлекать мигрантов, работающих по патентам, к деятельности в сфере такси. Ограничение будет действовать до конца 2025 года и касается сферы с кодом ОКВЭД 49.32 ‒ «деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем», сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.

«Губернатором Санкт‑Петербурга в соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности «деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем» (код ОКВЭД 49.32) на период до конца 2025 года», ‒ говорится в заявлении.

Запрет должен повысить качество и безопасность такси, а также дать больше возможностей для трудоустройства граждан России.

Работодателям дали трехмесячный переходный период, чтобы завершить действующие контракты с иностранными сотрудниками и найти новых работников.

Как поясняют власти, временный характер запрета позволит в 2026 году оценить его влияние на социальную и экономическую ситуацию в городе. Постановление вступит в силу через десять дней.