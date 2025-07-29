Сургутская ГРЭС-2 усиливает экологический контроль

В июне 2025 года химическая лаборатория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» успешно прошла процедуру подтверждения компетентности аккредитованного лица и расширения области аккредитации согласно критериям аккредитации и требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 («Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»). Соответствующий приказ получен от Федеральной службы по аккредитации.

Экспертная группа отметила профессионализм сотрудников, современную оснащенность лаборатории электростанции, позволяющую проводить исследования на самом высоком уровне. Также подтверждена эффективность и результативность функционирующей системы менеджмента лаборатории.

Область аккредитации химической лаборатории филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» включает 103 методики измерений. Эксперты оценивали деятельность лаборатории в области аккредитации по следующим направлениям: отбор проб и проведение испытаний (измерений) состава и свойств природных и сточных вод, питьевой воды, промышленных выбросов, атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне, энергетических масел, химических реагентов, фильтрующих материалов, газа горючего природного.

Результаты, полученные в лаборатории, предназначены для соблюдения требований законодательства РФ в области окружающей среды и санитарно эпидемиологического благополучия населения, для оценки состояния поступающих реагентов, энергетических масел, фильтрующих материалов, газообразного топлива и диагностики маслонаполненного оборудования филиала, тем самым обеспечивая надежность работы предприятия.

Новый контроль в рамках подтверждения компетентности лаборатории филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» предстоит пройти через 2 года.

ПАО «Юнипро»

ПАО «Юнипро» зарегистрировано 04 марта 2005 года в г. Сургуте. Уставный капитал компании общества ‒ 25 219 482 458,37 руб., номинал одной акции – 0,4 руб.

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 302 от 25 апреля 2023 года 83,73% акций ПАО «Юнипро», принадлежащих концерну Uniper SE, переданы во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Основной вид деятельности ‒ производство и продажа электрической энергии и мощности.

ПАО «Юнипро» также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в Российской Федерации.

В состав ПАО «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 300 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 702 МВт), Березовская ГРЭС (2 420 МВт), Шатурская ГРЭС (1 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1 048 МВт).

Производство электроэнергии в 2024 году – 56,7 млрд кВт.ч, теплоэнергии – 1 982,5 тыс. Гкал.