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​Форум «УТРО» в Тюмени бьет рекорды популярности: почти 9 человек на место

Тюмень готовится к форуму «УТРО»: рекордное число заявок и высокая оценка полпредства

​Форум «УТРО» в Тюмени бьет рекорды популярности: почти 9 человек на место
t.me/operativnyishtabtyumen

Интерес молодежи к форуму Уральского федерального округа «УТРО», который пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября, побил рекорд. На участие в мероприятии поступило уже 4 375 заявок. Учитывая квоту в 500 мест, конкурс составляет 8,75 человек на место.

– Это самый высокий конкурс за всю историю проведения форума в очном формате, – подчеркнула директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова. – Предыдущий рекорд по числу заявок был также установлен в Тюмени в 2019 году — 4 081 заявка, тогда конкурс был 3,4 человека на место.

Молодые жители региона еще могут успеть подать заявку до 30 июля по ссылке.

Напоним, подготовка Тюменской области к форуму получила высокую оценку от полпредства президента РФ в Уральском федеральном округе. Заместитель полномочного представителя президента России в УрФО Борис Кириллов на рабочем совещании отметил неравнодушный подход тюменской команды к организации форума.

Форум «УТРО» предложит участникам шесть тематических площадок, охватывающих широкий спектр интересов и направлений развития. Для студентов и молодых специалистов будут организованы площадки «Разработчики», «Управленцы», «Наставники», «Исследователи» и «Медиатехнологи», нацеленные на развитие цифровых навыков, лидерских качеств, менторства, исследовательских компетенций и медиа-грамотности. Для школьников будет работать площадка «Профессионалы будущего», где ребята смогут познакомиться с различными профессиями и определить свои карьерные перспективы.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский выразил уверенность в успехе форума, подчеркнув креативность и технологичность молодого поколения. Форум «УТРО» предоставляет уникальную возможность для молодых людей Уральского федерального округа получить новые знания, развить навыки и обменяться опытом.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 115, комментариев: 0
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