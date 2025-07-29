16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,5782   EUR  93,2060  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюменской области состоялся 27-й областной казахский праздник Курултай

Праздник Курултай в Тюменской области посвятили Великой Победе и Году защитника Отечества

​В Тюменской области состоялся 27-й областной казахский праздник Курултай
t.me/operativnyishtabtyumen

В Ишимском муниципальном округе 26 июля состоялся 27-ой областной казахский праздник Курултай, посвященный 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, рассказали в комитете по делам национальностей Тюменской области. В селе Черемшанка развернулась масштабная концертная программа с участием творческих коллективов региона и выставка казахских подворий, где муниципалитеты Тюменской области представили свои юрты.

От имени заместителя губернатора Тюменской области Павла Белявского гостей праздника поприветствовал председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев. Он подчеркнул важность сохранения памяти о вкладе народов в Победу и отметил подвиги Героя Советского Союза Тулебая Ажимова и Героя Российской Федерации Жумабая Раизова, которые вдохновляют молодое поколение.

Глава Ишимского района Сергей Ломовцев, депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн, председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Евгений Воробьев и председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев также обратились к гостям с приветственными словами.

В рамках Курултая прошли зрелищные спортивные состязания, включая казахскую борьбу курес, гиревой спорт, армспорт, перетягивание каната, народные игры и конноспортивные соревнования, посвященные памяти Героя России Жумабая Раизова. Кульминацией спортивной программы стал кокпар – командная игра, сочетающая элементы скачек, футбола и борьбы.

Особое внимание привлек «Солдатский привал», где участники плели 80-метровую маскировочную сеть, писали письма бойцам на передовую и принимали участие в благотворительном сборе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:40, просмотров: 134, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Количество иностранных граждан, получивших из бюджета подарочные сертификаты «Расту в Югре», за год увеличилось почти на 50% 1175
  2. ​В Сургуте готовятся к открытию масштабного памятника строителям 606
  3. ​Нарушения на полигоне: в Сургуте складируют снег без экологической защиты 566
  4. Между Сургутом и Казанью с августа будет два рейса в неделю 547
  5. ​Инфаркт в 33 года: пациентку реанимировали прямо у входа в Кардиоцентр Сургута 543
  6. Сургутскому бизнесу рассказали, как обеспечивать безопасность в торговых центрах 526
  7. Город в городе ‒ это когда все под рукой 494
  8. При освоении ядра центра Сургута особое внимание уделят сохранению ценных пород деревьев 494
  9. ​В Сургуте провели сложную операцию по восстановлению носа после травмы 488
  10. ​Билайн запустил скоростной 4G на 200-км участке трассы Р-404 в ХМАО 463
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 22940
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 3608
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 26-27 июля? // АФИША 2077
  4. ​Воняет даже в нерабочие дни: следственный комитет Сургута проверил крематорий «Радужный мост» после жалоб жителей 1919
  5. ​В Сургуте демонтировали пять незаконных киосков за месяц — и 126 с прошлого сентября 1762
  6. ​Сайму в Сургуте очистят, но не скоро: проект запланирован через пять лет 1598
  7. ​За высоким забором 1573
  8. Сургутян приглашают на очередной «Морской фестиваль в парке культуры и отдыха 1545
  9. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 1516
  10. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 1441
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 22940
  2. MAXимум вопросов 5890
  3. ​В Сургуте планируют строительство развязок на Нефтеюганском шоссе: город рассчитывает на помощь из федерального бюджета 5307
  4. Продажа «Агентства» действительно нанесла ущерб городу. Но но ни замглавы, ни директор депимущества не принимают решения о проведении подобной сделки 5267
  5. ​Где живут за 300 тысяч в месяц? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5193
  6. В Югру придет федеральный девелопер «Эталон» 4615
  7. Сургутян приглашают на фестиваль, где будет сплошной позитив и добрососедство 4358
  8. Сургутская пилотажная группа «Барсы» под угрозой: что произошло 4255
  9. ​Перестройка работы школы 4103
  10. Что известно о врио главы МРЭО ГИБДД, которого задержали в Сургуте 3862

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика