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​Под Уватом столкнулись автобус и легковушка – пятеро в больнице

На трассе Тюмень – Ханты‑Мансийск рейсовый автобус врезался в легковушку

​Под Уватом столкнулись автобус и легковушка – пятеро в больнице
Фото: ГАИ Тюменской области / vk.com

Вчера, 26 июля, на 366‑м километре автодороги Тюмень – Ханты‑Мансийск в Уватском районе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 57‑летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением, машину занесло, и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом «Форд», следовавшим по маршруту «Уват – Туртас», сообщает пресс-служба ГАИ Тюменской области.

В результате аварии пострадали пять человек: водитель «Тойоты» и его 52‑летняя пассажирка, а также 63‑летний водитель автобуса и два пассажира 23 и 36 лет.

На месте работали экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.


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              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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        bool(false)
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      object(CList)#321 (5) {
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          [0]=>
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            [0]=>
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