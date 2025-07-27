На трассе Тюмень – Ханты‑Мансийск рейсовый автобус врезался в легковушку

Вчера, 26 июля, на 366‑м километре автодороги Тюмень – Ханты‑Мансийск в Уватском районе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 57‑летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением, машину занесло, и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом «Форд», следовавшим по маршруту «Уват – Туртас», сообщает пресс-служба ГАИ Тюменской области.

В результате аварии пострадали пять человек: водитель «Тойоты» и его 52‑летняя пассажирка, а также 63‑летний водитель автобуса и два пассажира 23 и 36 лет.

На месте работали экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.