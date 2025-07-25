Фермеры Тюменской области обменялись опытом и обсудили меры господдержки

В Упоровском районе Тюменской области прошла встреча сельхозпроизводителей, посвященная вопросам развития фермерских хозяйств и возможностям получения государственной поддержки. Мероприятие состоялось в деревне Губина на базе фермы Андрея Тропина, сообщает областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Организаторами встречи выступили Заводоуковское представительство Инвестагентства Тюменской области и Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Центра «Мой бизнес».

Участники обсудили действующие меры поддержки как для начинающих, так и для семейных ферм, готовых к дальнейшему развитию. Особое внимание было уделено грантам, наиболее распространенным ошибкам при подаче заявок и оформлении проектной документации.

Ключевым элементом встречи стало знакомство с опытом фермера Андрея Тропина, который в 2020 году одним из первых в районе получил грант «Агростартап» и смог значительно расширить свое хозяйство. Начинал он буквально с одной коровы, а сегодня его ферма насчитывает почти 40 голов и продолжает расти.

Руководитель Центра компетенций Светлана Федоровская подчеркнула важность практического применения информации о господдержке. «Важно не просто знать о поддержке, а видеть, как она работает на практике. История Андрея — отличный пример того, как можно расти, если грамотно использовать помощь», — отметила она.

Андрей Тропин поделился своим опытом и отметил, что господдержка стала для него реальным инструментом развития. «Если государство помогает — надо брать и использовать с толком. Я сейчас вышел на новый уровень: стал разбираться в бухгалтерии и отчётности. А также углубил знания в вопросах животноводства», — рассказал фермер.

Такие встречи способствуют не только получению актуальной информации о мерах поддержки, но и обмену опытом между фермерами. Поддержка предпринимателям оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».