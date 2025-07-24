​Минздрав изменит порядок оформления больничных: что нужно знать пациентам

Минздрав России разработал обновлённый порядок оформления листков временной нетрудоспособности. Теперь при обращении за медицинской помощью врач будет обязан проверить, сколько раз пациент оформлял больничный за последние шесть месяцев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Если за этот период листок нетрудоспособности выдавался четыре раза и более, информация будет передана на рассмотрение врачебной комиссии. Однако, как подчёркивают в министерстве, это не коснётся случаев, когда больничный оформлялся:

при уходе за больным ребёнком или другим членом семьи,

в период медицинской реабилитации,

при получении помощи по социально значимым заболеваниям,

при терапии, связанной с заместительной почечной терапией.

В Минздраве считают, что такие меры позволят повысить качество оказания медицинской помощи и персонализировать подход к пациентам. По данным Социального фонда России, нововведение затронет около 1% всех случаев оформления больничных листов.

«Главная задача врачебной комиссии — не контроль ради контроля, а выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка комплексного плана лечения и профилактики. Это поможет улучшить качество жизни пациента и его трудоспособность», — отметили в ведомстве.