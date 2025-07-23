11 тысяч школьников Тюменской области стали участниками профориентационных мероприятий

Кадровый центр «Работа России» Тюменской области внедряет комплексный подход к профориентации подростков, предлагая не просто ознакомление с профессиями, а полноценное погружение в мир трудовой деятельности. За первое полугодие 2025 года участниками различных профориентационных мероприятий стали более 11 тысяч школьников региона.

Вместо скучных лекций и презентаций, центр предлагает интерактивные форматы, такие как увлекательные игры и квесты, мастер-классы, тренинги, конкурсы и викторины. Особой популярностью пользуются профтуры на предприятия, где ребята могут увидеть профессию изнутри, пообщаться с профессионалами и узнать о реальных условиях труда.

Эксперты департамента труда и занятости населения Тюменской области отмечают, что такой подход позволяет ребятам заинтересованно и непринужденно осваивать информацию, развивать необходимые навыки и открывать для себя новые карьерные горизонты.

Примером успешной профориентационной работы является летняя вечерняя профориентационная площадка, которая второй год работает в Увате. В прошлом году проект помог более 200 школьникам задуматься о своем будущем, а в этом году специалисты отделения Кадрового центра «Работа России» по Уватскому району расширили спектр предлагаемых активностей и ожидают более 250 гостей.

На протяжении года все отделения Кадрового центра проводят различные профориентационные акции, такие как «Моя профессия – мое будущее», «Старт к успеху», «Летний лагерь – территория профориентации», «Календарь профессий», «Неделя без турникетов», «Экскурс в профессию», «Дни семьи», «Родина моя».

Чтобы стать участником увлекательных мероприятий и узнать больше о профориентационных акциях и проектах, можно обратиться к специалистам Кадрового центра «Работа России» по месту проживания.