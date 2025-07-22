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Умер Оззи Осборн. Легендарный музыкант дал прощальный концерт меньше месяца назад

​Умер Оззи Осборн — легенда рок-сцены и фронтмен Black Sabbath

Умер Оззи Осборн. Легендарный музыкант дал прощальный концерт меньше месяца назад
Фото wikipedia.org

На 77-м году жизни скончался британский рок-музыкант Оззи Осборн. Об этом сообщила его семья в заявлении, опубликованном Sky News. Артист ушёл из жизни утром, находясь рядом со своими близкими.

«С грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром ушёл из жизни наш любимый Оззи Осборн. Он был со своей семьёй и окружён любовью», — говорится в сообщении.

В начале июля Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме, выступив с оригинальным составом Black Sabbath, группы, одним из основателей которой он был. Шоу прошло на стадионе «Вилла Парк» — арене его любимого клуба «Астон Вилла». На сцене музыкант поблагодарил поклонников: «Вы не представляете, что я чувствую — благодарю вас от всего сердца».

О завершении гастрольной деятельности Оззи Осборн сообщил в 2023 году, сославшись на ухудшение здоровья. В 2019-м у него диагностировали болезнь Паркинсона, которую он связывал с осложнением после операции на шее — по словам музыканта, тогда были повреждены нервные окончания.


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22 июля в 23:39, просмотров: 217, комментариев: 0
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