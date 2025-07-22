Выборы 2025: в Тюменской области за 374 мандата поборются почти тысяча кандидатов

В Тюменской области завершился период выдвижения кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, запланированных на единый день голосования 14 сентября 2025 года. По данным Избирательной комиссии Тюменской области, более 950 человек претендуют на получение депутатских мандатов.

Исключением является Тобольский муниципальный округ, где период выдвижения продлится до 25 июля.

По состоянию на 20 июля 2025 года, в избирательных кампаниях примут участие 954 кандидата, среди которых: 51 самовыдвиженец, 371 от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 58 от партии КПРФ, 306 от ЛДПР, 22 от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 11 от партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», 135 от партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин отметил, что в этом году на территории региона не будет региональных кампаний. Однако, основные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований состоятся в 23 из 26 муниципалитетов, а в городе Тюмень пройдут дополнительные выборы по двум одномандатным избирательным округам.

– Эти кампании охватят более 500 тысяч избирателей, – подчеркнул Игорь Халин.

В общей сложности будет замещено 374 мандата. Подробный список избирательных кампаний размещен на сайте Избирательной комиссии Тюменской области.