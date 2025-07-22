Моор рассказал, куда направят сэкономленные при реализации нацпроектов миллионы

Тюменская область практически завершила контрактацию по национальным проектам, реализовав при этом существенную экономию бюджетных средств в размере 375 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Сэкономленные деньги будут возвращены в бюджет или направлены на дополнительное финансирование приоритетных направлений в рамках нацпроектов.

– Выделение средств на реализацию национальных проектов идет в плановом режиме. Более чем на 78 % профинансирован такой важный для людей нацпроект, как «Продолжительная и активная жизнь». Уровень финансирования нацпроекта «Семья» превысил 50 %. На национальный проект «Инфраструктура для жизни» уже выделено свыше 41 % предусмотренных средств, – рассказал глава региона.

Губернатор также отметил эффективность системы обратной связи с жителями, реализованной с помощью QR-кодов, размещенных на всех строящихся объектах в рамках нацпроектов.

– Благодаря QR-кодам, которые размещены на всех объектах, строящихся в рамках нацпроектов, продолжаем получать обратную связь от жителей региона. Большинство отзывов – позитивные. Есть и конструктивные предложения. Активность земляков радует. Ведь главная цель национальных проектов – реальное улучшение качества жизни людей, – подчеркнул Александр Моор.

Успешная реализация национальных проектов является приоритетом для правительства Тюменской области. Экономия бюджетных средств, своевременное финансирование и активное участие жителей в контроле за реализацией проектов позволяют эффективно использовать ресурсы и добиваться реальных улучшений в качестве жизни граждан.