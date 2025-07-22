Штрафовать россиян будут только за умышленный поиск экстремистских материалов

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в Госдуме, что россиян не будут штрафовать за само использование запрещённых социальных сетей или VPN-сервисов. Ответственность наступает лишь в случае умышленного просмотра экстремистского контента в интернете.

— Если пользователь не знал, что контент признан экстремистским, и у него не было умысла, то он не подлежит наказанию, даже при использовании VPN, — подчеркнул министр.

Речь идёт о доступе к материалам, включённым в реестр экстремистских, либо определённых в пункте 3 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». За умышленный поиск и доступ к таким материалам может быть назначен административный штраф — от 3 до 5 тысяч рублей.

Нововведения касаются исключительно умышленных действий: правоохранительным органам предстоит доказывать, что пользователь осознанно искал экстремистский контент.