​Самолёт «Ямала» вернулся в тюменский аэропорт после удара о птицу

Пассажирский самолёт авиакомпании «Ямал», следовавший рейсом из Тюмени в Надым, вынужденно вернулся в аэропорт Рощино из-за технической неисправности, возникшей после столкновения с птицей. Об этом сообщает РБК-Тюмень со ссылкой на Telegram-канал «Авиамоторщина».

Инцидент произошёл вскоре после взлёта. Экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100 на высоте около 9,4 тыс. метров получил индикацию неисправности в топливной системе левого полукрыла. Несмотря на первоначальное решение продолжить полёт, пилоты зафиксировали дисбаланс топлива между группами баков, который достиг 800 килограммов, и приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

После посадки воздушное судно осмотрели специалисты. Осмотр выявил повреждение одной из лопаток вентилятора второго двигателя. Самолёт отстранён от эксплуатации. Официальных комментариев от авиакомпании «Ямал» пока не поступало.