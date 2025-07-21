Молодые специалисты получат сертификаты о стажировке на тюменском ТНФ-2025

В рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025 состоится традиционный День молодого специалиста, который в этом году предоставит студентам профильных вузов уникальную возможность получить сертификаты о прохождении стажировок.

Сертификаты, подписанные ассоциацией «Нефтегазовый кластер», станут важным преимуществом при трудоустройстве, позволяя молодым профессионалам выделиться на фоне конкурентов и заявить о себе в нефтегазовой отрасли.

– День молодого специалиста TNF помогает студентам не только развивать компетенции, но и выстраивать связи с отраслевым сообществом, – отметила Марина Бояринцева, куратор трека «Человеческий капитал». – Новый сертификат от Нефтегазового кластера станет дополнительной мотивацией для молодых талантов.

Программа Дня молодого специалиста включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на развитие профессиональных навыков и построение карьеры: встречи с HR-руководителями ведущих компаний, передача резюме, мастер-классы по созданию видео-резюме, командные практики и менторские гостиные. Особое внимание будет уделено развитию навыков самопрезентации и построению карьерной траектории.

– Форум TNF ежегодно подтверждает свой статус главной платформы для подготовки нового поколения специалистов и формирования кадрового потенциала промышленной и энергетической отрасли страны, – отметили в пресс-службе форума.

Напомним, накануне министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудил ключевые вопросы подготовки к мероприятию с губернатором Тюменской области Александром Моором. Форум пройдет с 15 по 18 сентября 2025 года.