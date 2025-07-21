Тюменская область перевыполнила план по цифровизации на 2024 год

Тюменская область демонстрирует успехи в сфере цифровизации: одним из ключевых стало достижение уровня цифровой зрелости ключевых отраслей региона в 92,8%, что значительно превышает плановое значение в 85,9% и является одним из лучших показателей по стране.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, подводя итоги 2024 года.

– Все массовые социально значимые услуги доступны жителям в электронной форме, – подчеркнул Александр Моор. – Две трети обращений поступают через портал госуслуг. И всё больше тюменцев выбирают цифровые сервисы – по итогам года их доля выросла до 80 процентов.

В сфере здравоохранения также наблюдается значительный прогресс. Все государственные медицинские организации региона перешли на ведение электронных медицинских карт, а дистанционная запись к врачам стала привычной практикой. Более 830 тысяч жителей области пользуются сервисом «Моё здоровье» на портале госуслуг, что вдвое больше, чем два года назад.

Не отстает и сфера образования. 100 процентов государственных и муниципальных образовательных организаций обеспечены доступом к интернету по технологии Wi-Fi.

– Информационные технологии становятся привычным инструментом в повседневной жизни. Они делают услуги доступнее, улучшают качество среды и помогают сосредоточиться на главном – здоровье, развитии и заботе о близких, – отметил губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что регион продолжит активное развитие в сфере цифровизации, чтобы сделать жизнь тюменцев еще более комфортной и удобной.