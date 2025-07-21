​В России растёт число компаний, планирующих сокращения

С начала 2024 года в России почти вдвое выросла доля компаний, намеренных сократить персонал. Если в январе о таких планах заявляли 6,9% организаций, то в июне — уже 11,5%. Об этом говорится в новом докладе Центробанка РФ о региональной экономике.

Одновременно увеличилось число компаний, которые сохраняют численность персонала на прежнем уровне — с 62% в январе до 65% в июне. Такие тенденции особенно характерны для предприятий добычи полезных ископаемых, машиностроения и фармацевтики, где фиксируется снижение спроса на продукцию.

По данным регулятора, некоторые компании уже перешли к сокращениям, ввели неполную занятость или внеплановые отпуска. Кроме того, заметно снизились ожидания бизнеса по росту зарплат. Доля компаний, рассчитывающих увеличить оплату труда, уменьшилась с 84% в начале года до 71% в июне, а медианный прогноз роста зарплат — с 8,4% до 5,3%.

Сдержанные зарплатные ожидания характерны практически для всех отраслей, особенно для торговли, добычи, химической промышленности, строительства и агросектора. В то же время предприятия, всё же запланировавшие повышение зарплат, объясняют это острым кадровым дефицитом и сложностями автоматизации.

Эксперты Центробанка отмечают, что такие меры позволяют компаниям адаптироваться к текущим экономическим условиям, но также свидетельствуют о замедлении темпов восстановления в ряде отраслей.